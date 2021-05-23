23 игрока вошли в заявку сборной Украины на матч с Бахрейном

«Сине-желтые» проведут первый товарищеский матч перед Евро-2020

Фото - УАФ

Сборная Украины, сегодня, 23 мая, проведет первый товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020. В качестве соперника «сине-желтых» выступит команда Бахрейна.

Стала известна заявка команды на поединок. В связи с болезнью команде не поможет Виктор Корниенко. Остальные 23 исполнителя в сборе.

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.

Защитники: 2. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 18. Александр Тымчик, 19 Денис Попов, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Богдан Леднев, 8. Артем Бондаренко, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 15. Виктор Цыганков, 17. Евгений Макаренко, 20. Александр Зубков.

Нападающие: 9. Артем Беседин, 14. Артем Довбик.

За товарищеским поединком можно будет следить на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Бахрейн онлайн. Начало – в 21:00.