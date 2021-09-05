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23-летний хавбек «Ювентуса» может оказаться в «Астон Вилле»
Американец зимой, вероятнее всего, покинет туринский клуб
5 сентября 12:55
Уэстон Маккени / Фото - sportslens«Астон Вилла» проявляет интерес к хавбеку «Ювентуса» Уэстону Маккени. Об этом сообщает The Sun.
Как утверждает источник, английский клуб намерен приобрести 23-летнего американца в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Ювентус» был готов расстаться с игроком в минувшее летнее трансферное окно, но не смог найти покупателя.
Маккенни защищает цвета «Ювентуса» с сентября 2020 года, в его активе 6 голов и 3 ассиста в 47 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к американцу со стороны «Тоттенхэма».
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