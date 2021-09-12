Цыганков обратился к болельщикам после матча с Францией
23-летний Цыганков забил 85-й мяч в карьере
Вингер поразил ворота «Металлиста 1925»
12 сентября 15:54
Фото: пресс-служба Динамо
Вингер «Динамо» Виктор Цыганков забил 85-й мяч в своей карьере, сообщает пресс-служба киевлян.
85-м стал гол Цыганкова в ворота «Металлиста 1925» (2:0) в 7-м туре УПЛ.
65 голов Цыганков забил в УПЛ, 4 – в Кубке Украины, 10 – в еврокубках, и 6 – за сборную Украины.
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Динамо» продолжает лидировать.
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