«Ворскла» близка к подписанию ивуарийского полузащитника
25 футболистов «Ворсклы» прибыли в Турцию на сбор
Максимов определился с обоймой игроков, которая будет готовиться ко второй части сезона
Фото - ФК Ворскла
Полтавская «Ворскла» прибыла на сбор в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Первая тренировка в Анталии началась 24 января в 16:00. В составе команды 25 футболистов.
Вратари: Ризнык, Ткаченко, Исенко.
Защитники: Бацула, Пердута, Тамм, Чеснаков, Яворский, Якубу, Хрипчук, Крупский, Изотов.
Полузащитники: Скляр, Челядин, Семилет, Пуцлин, О. Тилль, В. Тилль, Кане, Амилькар, Нестеренко.
Нападающие: Степанюк, Кравчук, Пешич, Ранжел.
Ранее сообщалось, что «Ворскла» близка к подписанию ивуарийского полузащитника.
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