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25 игроков вызваны в сборную Финляндии на матчи с Боснией и Украиной

В марте стартует отборочный турнир на чемпионат мира-2022
Футбол Сборная Украины
17 марта 22:27
25 игроков вызваны в сборную Финляндии на матчи с Боснией и Украиной
Сборная Финляндии / Фото - EPA

Пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии опубликовала список вызванных футболистов в национальную сборную на матчи отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины и Украины. Также команда проведет товарищеский поединок со Швейцарией.

Состав сборной Финляндии

Вратари: Есс Йоронен («Брешия», Италия), Ники Мяенпяя («Венеция», Италия) Карл-Йохан Эрикссон («Мьяллби АИФ», Швеция);

Защитники: Йоона Тойвио («Хеккен», Швеция), Паулюс Арауюри («Пафос», Кипр), Юхани Ояла («Вайле», Дания), Роберт Иванов («Варта», Польша), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Альбин Гранлунд («Сталь Мелец», Польша) Юкка Райтала («Монреаль Импакт», Канада), Николас Хямяляйнен (КПР, Англия), Юха Пиринен («Тренчин», Словакия), Дэниэл О'Шонесси (ХИК);

Полузащитники: Тим Спарв («АЕЛ», Греция), Глен Камара («Рейнджерс», Шотландия), Расмус Шюллер («Юргорден», Швеция), Йони Кауко, Пюрю Сойри (оба – «Эсбьерг», Дания), Онни Валакари («Пафос», Кипр), Робин Лод («Миннесота Юнайтед», США), Роберт Тейлор («Бранн», Норвегия), Расмус Карьялайнен («Эребру», Швеция);

Нападающие: Теэму Пукки («Норвич», Англия), Джоэл Похьянпало («Унион Берлин», Германия), Маркус Форсс («Брентфорд», Англия).

Отметим, что «Суоми» проведет выездной матч с «сине-желтыми» в Киеве на НСК «Олимпийский». Ранее поединок планировалось провести во Львове.

Также стало известно, что встреча Финляндия – Украина состоится в Хельсинки.

Сергей Стаднюк
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