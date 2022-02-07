29 игроков «Шахтера» начали тренировки на втором сборе
Донецкий «Шахтер» 7 февраля начал работу на втором зимнем сборе. Утром «горняки» провели втягивающую тренировку.
В составе команды занимаются 29 футболистов. В Турцию полетели также восстанавливающиеся от травм защитник Сергей Кривцов и вингер Манор Соломон.
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Винисиус Тобиас, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Марьян Фарина, Андрей Булеза
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Давид Нерес, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо
Нападающие: Жуниор Мораес, Фернандо
Отметим, что на сбор не полетел полузащитник Евгений Коноплянка, несмотря на то что не нашел себе новую команду зимой.
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