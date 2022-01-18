29-летний Малышев снова порвал крестообразные связки, но не планирует завершать карьеру – источник

Хавбек в последний раз выходил на поле почти 3 года назад

Максим Малышев / Фото: Football.ua

Бывший полузащитник «Шахтера» Максим Малышев снова порвал крестообразные связки, сообщает программа «ТаТоТаке».

Это случилось летом 2021-го года, тогда Малышев не стал продлевать контракт с «Шахтером».

По информации источника, 29-летний игрок, тем не менее, не планирует завершать карьеру футболиста, хоть и имеет хронические проблемы с коленом. Известно, что «Шахтер» предлагал Малышеву работу в клубной академии, но игрок отказался, ведь хочет попытаться продолжить карьеру.

Последний раз Малышев выходил на поле в составе «Шахтера» 3 апреля 2019-го года. Сейчас игрок является свободным агентом и залечивает травму.

Первый разрыв крестообразных связок Малышев получил 5 лет назад, в 2017-м.

Ранее сообщалось, что защитник «Шахтера» Сергей Кривцов выбыл до марта из-за перелома малоберцовой кости.