29-летний Малышев снова порвал крестообразные связки, но не планирует завершать карьеру – источник
Бывший полузащитник «Шахтера» Максим Малышев снова порвал крестообразные связки, сообщает программа «ТаТоТаке».
Это случилось летом 2021-го года, тогда Малышев не стал продлевать контракт с «Шахтером».
По информации источника, 29-летний игрок, тем не менее, не планирует завершать карьеру футболиста, хоть и имеет хронические проблемы с коленом. Известно, что «Шахтер» предлагал Малышеву работу в клубной академии, но игрок отказался, ведь хочет попытаться продолжить карьеру.
Последний раз Малышев выходил на поле в составе «Шахтера» 3 апреля 2019-го года. Сейчас игрок является свободным агентом и залечивает травму.
Первый разрыв крестообразных связок Малышев получил 5 лет назад, в 2017-м.
Ранее сообщалось, что защитник «Шахтера» Сергей Кривцов выбыл до марта из-за перелома малоберцовой кости.
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