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30 страниц текста, 5 часов видео и новый режим тренировок. Как «Реал» готовится к игре с ПСЖ

Анчелотти проводит работу над ошибками перед важными матчами
Футбол Примерa (Испания)
14:25
30 страниц текста, 5 часов видео и новый режим тренировок. Как «Реал» готовится к игре с ПСЖ
Антонио Пинтус и Карло Анчелотти / фото - Marca

После победы в Суперкубке Испании мадридский «Реал» начинает подготовку к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Давиде Анчелотти, сын и помощник главного тренера Карло Анчелотти, продолжает анализировать матчи французского гранда. По информации DefensaCentral, доклад итальянца о сопернике уже составляет 30 страниц текста и 5 часов видеоматериалов.

В обязанности Анчелотти-младшего входит тактическая подготовка команды к каждому матчу, но к игре с парижанами ему была поставлена задача подготовиться особенно тщательно. Специалист разбирает каждый аспект игры ПСЖ, включая даже интенсивность рывков всех игроков ПСЖ на разных отрезках игры.

Помимо работы над тактическими аспектами, в команде также работают над физическим состоянием игроков перед матчем.

Тренер по физподготовке Антонио Пинтус (один из главных творцов успеха команды в период доминации «сливочных» в ЛЧ) разработал новый режим максимально интенсивных тренировок с упором на физику.

Итальянец рассчитывает вывести команду на пик к противостоянию с парижанами, и держать в оптимальных кондициях на протяжении всей весны.

В «Реале» считают предстоящую игру не только важнейшим матчем в Лиге чемпионов, но и принципиальным противостоянием с клубом, против которого у «сливочных» развязалась своеобразная война: сначала ПСЖ встал на сторону UEFA в вопросе создания Суперлиги, после чего отказался продавать Мбаппе за 200 миллионов евро.

Анчелотти же проводит своеобразную работу над ошибками, по сравнению с его последним сезоном в Испании – 14/15. Тогда команда к зиме являлась безоговорочным лидером Примеры и имела рекордную для испанских команд серию из 22-х побед подряд во всех соревнованиях. Но к весне «сливочные» физически заметно «подсели»: в Лиге чемпионов из-за тактических недоработок проиграли «Ювентусу», растеряли преимущество в чемпионате – и в итоге закончили сезон без трофеев (за исключением клубного ЧМ).

Встречи 1/8 финала ЛЧ состоятся в 15-го февраля в Париже и 9-го марта в Мадриде.

Напомним, самый титулованный игрок в истории «Реала» умер через два дня после повторения его рекорда.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти ПСЖ

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