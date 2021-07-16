Тадич – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
32-летний Тадич продлил контракт с «Аяксом»
Серб будет выступать в клубе до 2024 года
Душан Тадич / Фото: ФК Аякс
Нападающий «Аякса» Душан Тадич продлил контракт со своим клубом до 2024 года, сообщает пресс-служба амстердамской команды.
Предыдущее соглашение 32-летнего Тадича с «Аяксом» было рассчитано до 2023 года.
В прошлом сезоне Тадич провел 51 матч за «Аякс», в которых забил 22 мяча и сделал 26 ассистов.
Ранее сообщалось, что в услугах Тадича заинтересован «Милан».
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