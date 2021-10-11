33-летний Бускетс признан лучшим игроком финала 4-х Лиги наций, Бензема – решающего матча

UEFA выделил вклад опытных футболистов

Серхио Бускетс / Фото - RFEF

Сборная Испании уступила в решающем матче Лиги наций против Франции (1:2). Тем не менее, после игры капитан «Фурии рохи» Серхио Бускетс получил небольшое утешение от UEFA.

33-летний полузащитник был признан лучшим игроком финала четырех турнира. Футболист провел на поле по 90 минут в обеих встречах.

Лучшим же в решающем поединке был назван нападающий сборной Франции Карим Бензема. Форвард сумел сравнять счет спустя лишь две минуты после того, как подопечные Луиса Энрике открыли счет.

Ранее специалист отметил, что гордится Бускетсом.