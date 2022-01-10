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33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»

Морозюк вернется в УПЛ?
Футбол Украинская Премьер-лига
10:35
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
Николай Морозюк / Фото: Динамомания

33-летний экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк отправился на сборы с «Черноморцем».

Морозюк находится без клуба с лета 2021-го года, когда он покинул турецкий «Ризеспор» по окончанию контракта.

Отметим, что «Черноморец» получил новых владельцев и пригласил нового тренера – Романа Григорчука.

В турнирной таблице УПЛ одесский клуб идет на 13-м месте.

Источник: SportArena Петр Приходько
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Николай Морозюк Черноморец

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