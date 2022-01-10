Экс-президент УПЛ: «В «Черноморце» работаем над привлечением новых болельщиков из разных слоев населения»
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
Морозюк вернется в УПЛ?
Николай Морозюк / Фото: Динамомания
33-летний экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк отправился на сборы с «Черноморцем».
Морозюк находится без клуба с лета 2021-го года, когда он покинул турецкий «Ризеспор» по окончанию контракта.
Отметим, что «Черноморец» получил новых владельцев и пригласил нового тренера – Романа Григорчука.
В турнирной таблице УПЛ одесский клуб идет на 13-м месте.
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