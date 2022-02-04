Луис Адриано хотел перейти в «Динамо»
34-летний экс-форвард «Шахтера» перешел в турецкий клуб
Луис Адриано расторг контракт с «Палмейрасом»
Луис Адриано / Фото: Twitter
Бразильский нападающий Луис Адриано подписал контракт с турецким «Антальяспором», сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение клуба и 34-летнего форварда рассчитано на 1,5 года. Отметим, что несколько дней назад Адриано расторг контракт с «Палмейрасом».
Ранее Адриано также выступал за донецкий «Шахтер», «Милан» и московский «Спартак».
Ранее стало известно, почему Адриано захотел покинуть «Палмейрас».