34-летний экс-форвард «Шахтера» перешел в турецкий клуб

Луис Адриано расторг контракт с «Палмейрасом»

Луис Адриано / Фото: Twitter

Бразильский нападающий Луис Адриано подписал контракт с турецким «Антальяспором», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение клуба и 34-летнего форварда рассчитано на 1,5 года. Отметим, что несколько дней назад Адриано расторг контракт с «Палмейрасом».

Ранее Адриано также выступал за донецкий «Шахтер», «Милан» и московский «Спартак».

Ранее стало известно, почему Адриано захотел покинуть «Палмейрас».