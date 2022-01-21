35-летний капитан «Тоттенхэма» продлит контракт с клубом до 2024-го года

Чемпион мира останется в Лондоне

Уго Льорис / фото - Spurs

Капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис договорился о продлении контракта со свои клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 35-летнего игрока истекает текущим летом. Стороны договорились о пролонгации до 2024-го года и вскоре подпишут новый контракт.

Голкипер выступает за «шпор» с 2012-го года, когда перешел из «Лиона» за 12 миллионов евро.

В текущей кампании чемпион мира отыграл за лондонцев 22 матча, в которых пропустил 27 голов. 8 игр вратарь отстоял на ноль.

Напомним, тренер «шпор» Антонио Конте заявил, что говорить о благосостоянии игроков АПЛ – пустая трата времени.