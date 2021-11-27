35-летний Нани покинул клуб МЛС и остался без работы

Португалец был капитаном команды

Луиш Нани / фото - luisnani17

Португальский вингер Луиш Нани на своей странице в Instagram объявил об уходе из американского «Орландо Сити»:

«Всё хорошее заканчивается. После трёх потрясающих сезонов, полных ярких моментов, новых друзей и спортивных успехов, я ухожу из «Орландо». Орландо – это город, который я могу назвать своим домом, с замечательными людьми и фантастическими болельщиками. Но мой контракт закончился, и клуб принял решение не продлевать его. Для меня было честью быть капитаном в первом матче команды в плей-офф и выйти в финал одного из турниров МЛС. Я никогда не забуду, как фанаты и местное сообщество поддерживали меня и мою семью с момента приезда во Флориду. Теперь я ваш друг и фанат на всю жизнь. Желаю вам всего наилучшего».

35-летний игрок выступал в МЛС, с 2019-го года и был капитаном «Орландо».

Португалец наиболее известен своими выступлениями в составе «Манчестер Юнайтед», где он за 8 лет четырежды выигрывал АПЛ, а также брал золотые медали в Лиге чемпионов.

Хавбек был частью сборной Португалии, выигравшей Евро-2016.

Напомним, Нани пострадал от действий той же мошенницы, которая «развела» Роналду на 300 тысяч евро.