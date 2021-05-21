Фернандиньо – триумфе в АПЛ: «Это очень большая победа и она принадлежит всем нам»
36-летний Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»
Бразилец останется в английском клубе еще на 1 сезон
10:58
Фернандиньо / Фото: Getty Images
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо продлил контракт с английским клубом, сообщает The Times.
По информации источника, стороны пришли к тому, чтобы продлить соглашение еще на 1 год. Переговоры длились несколько недель, вскоре об этом объявят официально.
36-летний Фернандиньо играет за «Манчестер Сити» с 2013-го года, до этого бразилец выступал за донецкий «Шахтер».
Напомним, в нынешнем сезоне «Манчестер Сити» выиграл АПЛ и сыграет в финале Лиги чемпионов.
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