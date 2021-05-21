36-летний Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»

Бразилец останется в английском клубе еще на 1 сезон

Фернандиньо / Фото: Getty Images

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо продлил контракт с английским клубом, сообщает The Times.

По информации источника, стороны пришли к тому, чтобы продлить соглашение еще на 1 год. Переговоры длились несколько недель, вскоре об этом объявят официально.

36-летний Фернандиньо играет за «Манчестер Сити» с 2013-го года, до этого бразилец выступал за донецкий «Шахтер».

Напомним, в нынешнем сезоне «Манчестер Сити» выиграл АПЛ и сыграет в финале Лиги чемпионов.