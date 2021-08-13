38-летний Пандев снова продлил контракт с «Дженоа»

Итальянский клуб не подписал молодого Супрягу, но продолжил сотрудничество со сверхопытным македонцем

Горан Пандев / Фото - Дженоа

Ветеран «Дженоа» Горан Пандев продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба представителя Серии А.

Новое соглашение 38-летнего нападающего рассчитано до конца сезона. Ранее футболист планировал завершить карьеру выступлениями за Северную Македонию на Евро-2020. Однако руководство клуба убедило форварда продолжить играть в команде.

Всего на клубном уровне опытный игрок провел 611 матчей. В них ему удалось отличиться 138 забитыми мячами и 72 результативными передачами.

Ранее Пандев завершил карьеру в сборной.