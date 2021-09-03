38-летний Рибери тренируется с «Баварией» и имеет 2 варианта продолжения карьеры

Француз не планирует вешать бутсы на гвоздь

Франк Рибери / фото - Getty Images

38-летний полузащитник Франк Рибери находится в статусе свободного агента. Футболист тренируется с мюнхенской «Баварией» и имеет в запасе предложения от двух клубов.

Новичок итальянской Серии А «Салернитана» готов платить французу 1,5 миллиона евро в год. Сам хавбек рассчитывает на 1,8 миллионов.

Вторым претендентом на Франка является турецкий «Карагюмрюк». Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Последние два сезона Рибери защищал цвета «Фиорентины». В минувшем сезоне Серии А Франк провел 29 матчей, в которых отличился 2 голами и 6 результативными передачами.

Ранее в «Баварии» прокомментировала возможность возвращения Рибери к ним.