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39-летний Бруну Алвеш нашел себе клуб в Греции
Защитник не завершит карьеру
Фото: AFP
Защитник Бруну Алвеш нашел себе новую команду.
39-летний игрок подпишет контракт с клубом «Аполлон» из Греции, сообщает Sky Sports. Контракт будет рассчитан на год.
В июле Алвеш подписал контракт с португальским клубом «Фамиликан», однако через несколько дней это соглашение было расторгнуто.
Последние два года он играл за «Парму», но клуб вылетел в Серию Б в последнем сезоне. Он покинул команду свободным агентом.
Алвеш – чемпион Европы-2016. Он также играл за «Порту», «Зенит» и «Фенербахче» и другие команды.
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