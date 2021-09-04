39-летний Бруну Алвеш нашел себе клуб в Греции

Защитник не завершит карьеру

Фото: AFP

Защитник Бруну Алвеш нашел себе новую команду.

39-летний игрок подпишет контракт с клубом «Аполлон» из Греции, сообщает Sky Sports. Контракт будет рассчитан на год.

В июле Алвеш подписал контракт с португальским клубом «Фамиликан», однако через несколько дней это соглашение было расторгнуто.

Последние два года он играл за «Парму», но клуб вылетел в Серию Б в последнем сезоне. Он покинул команду свободным агентом.

Алвеш – чемпион Европы-2016. Он также играл за «Порту», «Зенит» и «Фенербахче» и другие команды.