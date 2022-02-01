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39-летний Джермейн Дефо вернулся в чемпионат Англии
Форвард вновь подписал контракт с «Сандерлендом»
01 февраля 10:30
Джермейн Дефо / Фото: Twitter
39-летний английский форвард Джермейн Дефо вернулся в «Сандерленд», сообщает пресс-служба «черных котов».
Последним клубом Дефо был шотландский «Рейнджерс», который он покинул в январе 2022-го года.
Дефо уже выступал за «Сандерленд» с 2015-го по 2017-й годы.
Также форвард выступал за «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и сборную Англии.
Напомним, «Рейнджерс» взял в аренду хавбека «Ювентуса» Аарона Рэмзи.
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