Зидан – о 0:0 с «Бетисом»: «В этом сезоне мы не раз оступались»
39-летний Хоакин продлил контракт с «Бетисом»
Ветеран продолжит играть на топ-уровне
09:49
Фото: Eurosport
Полузащитник «Бетиса» Хоакин продлит контракт с клубом.
39-летний игрок останется в команде еще на один сезон, сообщает сайт клуба. Футболист согласился на условия клуба.
Хоакин отыграл 462 матча за «Бетис», что является клубным рекордом. В минувшем сезоне он помог команде выйти в Лигу Европы.
Хоакин выступает за «Бетис» с 1999 по 2006-й год, а позже вернулся в команду, за которую выступает с 2015-го года.
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