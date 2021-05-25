39-летний Хоакин продлил контракт с «Бетисом»

Ветеран продолжит играть на топ-уровне

Фото: Eurosport

Полузащитник «Бетиса» Хоакин продлит контракт с клубом.

39-летний игрок останется в команде еще на один сезон, сообщает сайт клуба. Футболист согласился на условия клуба.

Хоакин отыграл 462 матча за «Бетис», что является клубным рекордом. В минувшем сезоне он помог команде выйти в Лигу Европы.

Хоакин выступает за «Бетис» с 1999 по 2006-й год, а позже вернулся в команду, за которую выступает с 2015-го года.