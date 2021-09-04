39-летний Рейна хочет продлить контракт с «Лацио»

Вратарь готов к новым вызовам

Фото: Sky Sport Italia

Вратарь Хосе Рейна хочет продлить контракт с «Лацио».

39-летний страж ворот признался Calciomercato, что не хочет завершать карьеру.

«У меня есть контракт с клубом до конца сезона. Если мы сможем договориться, я останусь еще на один год. Мои родные счастливы в Риме».

Рейна стал основным голкипером «Лацио» в этом сезоне. Он отыграл два матча и все римляне выиграли.

Он присоединился к команде год назад.