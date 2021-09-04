Рибери договорился о переходе в «Лацио»
39-летний Рейна хочет продлить контракт с «Лацио»
Вратарь готов к новым вызовам
4 сентября 19:03
Фото: Sky Sport Italia
Вратарь Хосе Рейна хочет продлить контракт с «Лацио».
39-летний страж ворот признался Calciomercato, что не хочет завершать карьеру.
«У меня есть контракт с клубом до конца сезона. Если мы сможем договориться, я останусь еще на один год. Мои родные счастливы в Риме».
Рейна стал основным голкипером «Лацио» в этом сезоне. Он отыграл два матча и все римляне выиграли.
Он присоединился к команде год назад.
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