4 игрока на одну позицию. Саутгейт объяснил свое решение

Гарет Саутгейт / фото - gettyimages

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал Goal почему он включил в расширенную заявку на Евро четырех правых защитников:

Люди думают, что я не считаю Александра-Арнольда хорошим футболистом. Это не так. Он косвенно подвергался некоторой критике, и я чувствовал необходимость общаться с ним больше, чем с кем-либо еще за последние пару месяцев, но я думаю, что его выступления были очень хорошими.

Я немного удивлен некоторыми вещами, которые были написаны в СМИ. Но это лишь делает честь Тренту, что он сохранил всё это при себе».