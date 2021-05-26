4 игрока на одну позицию. Саутгейт объяснил свое решение
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал Goal почему он включил в расширенную заявку на Евро четырех правых защитников:
«Всё не так просто. Все видят в них четырех правых защитников, но они – это гораздо большее, чем просто крайние игроки обороны. Нам нужна универсальность, конкуренция, и мы всё ещё не уверены в кондициях некоторых футболистов.
Люди думают, что я не считаю Александра-Арнольда хорошим футболистом. Это не так. Он косвенно подвергался некоторой критике, и я чувствовал необходимость общаться с ним больше, чем с кем-либо еще за последние пару месяцев, но я думаю, что его выступления были очень хорошими.
Я немного удивлен некоторыми вещами, которые были написаны в СМИ. Но это лишь делает честь Тренту, что он сохранил всё это при себе».
В заявке не нашлось места для проведшего сильный сезон в составе «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки. Саутгейт предпочел ему Трента Александра-Арнольда, Риса Джеймса, Кайла Уолкера и Кирана Триппьера.
Напомним, ранее стала известна предварительная заявка сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы.
Комментарии 0