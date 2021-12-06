Саутгейт расскажет тренеру Шотландии о сборной Украины
40-летний экс-вратарь «Ман Сити» и «Челси» подписал контракт с клубом АПЛ
Аргентинец будет играть за «Саутгемптон»
14:42
Фото: Sky Sports
Вратарь Вилли Кабальеро вернулся в АПЛ.
Как сообщает Daily Mail, «Сатугемптон» подписал аргентинского стража ворот. Он заключил контракт на один месяц.
У «святых» из-за травм выбыли два голкипера – Алекс МакКарти и Фрэйзер Форстер. Кабальеро призван заменить их до конца года.
Он известен по выступлениям за «Челси» и «Манчестер Сити». Также пару сезонов Кабальеро играл в Испании за «Малагу».
На данный момент ему 40 лет.
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