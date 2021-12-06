40-летний экс-вратарь «Ман Сити» и «Челси» подписал контракт с клубом АПЛ

Аргентинец будет играть за «Саутгемптон»

Фото: Sky Sports

Вратарь Вилли Кабальеро вернулся в АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, «Сатугемптон» подписал аргентинского стража ворот. Он заключил контракт на один месяц.

У «святых» из-за травм выбыли два голкипера – Алекс МакКарти и Фрэйзер Форстер. Кабальеро призван заменить их до конца года.

Он известен по выступлениям за «Челси» и «Манчестер Сити». Также пару сезонов Кабальеро играл в Испании за «Малагу».

На данный момент ему 40 лет.