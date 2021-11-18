40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

Опытный швед принес в команду дух победителя

Златан Ибрагимович / фото - Football Italia

«Милан» планирует продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешнее соглашение 40-летнего шведа с «россонери» истекает следующим летом. Стороны хотят продлить сотрудничество еще на год.

Златан хочет выиграть трофеи с миланским клубом, а также выступить в составе своей сборной на чемпионате мира 2022.

Правда шведы пока что не добыли путевку на мундиаль. Их ждут стыковые матчи, где их соперниками может оказаться сборная Украины.

Также «Милан» планирует продлить контракты с Тео Эрнандесом, Рафаэлом Леау и Исмаэлем Беннасером.