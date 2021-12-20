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43-летний Буффон может продолжить карьеру в России

«Спартак» хочет пригласить голкипера
Футбол В Европе
20 декабря 19:30
43-летний Буффон может продолжить карьеру в России
Фото: Parma

«Спартак» может пригласить в команду вратаря «Пармы» Джанлуиджи Буффона.

Эта идея нового тренера москвичей итальянца Паоло Ваноли. Он заинтересован поработать с 43-летним вратарем, сообщает seriebnews.

Правда, контракт Буффона с «Пармой» рассчитан еще на 1,5 года. Сам вратарь не желает покидать Италию и намерен завершить тут карьеру.

«Парма» выступает в Серии Б.

Андрей Усмонов
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Теги

Джанлуиджи Буффон Парма Спартак Москва

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