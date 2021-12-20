43-летний Буффон до сих пор тащит. Отбил уже третий пенальти в этом сезоне
43-летний Буффон может продолжить карьеру в России
«Спартак» хочет пригласить голкипера
Фото: Parma
«Спартак» может пригласить в команду вратаря «Пармы» Джанлуиджи Буффона.
Эта идея нового тренера москвичей итальянца Паоло Ваноли. Он заинтересован поработать с 43-летним вратарем, сообщает seriebnews.
Правда, контракт Буффона с «Пармой» рассчитан еще на 1,5 года. Сам вратарь не желает покидать Италию и намерен завершить тут карьеру.
«Парма» выступает в Серии Б.
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