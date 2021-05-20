43-летний Буффон заявил, что может вернуться в сборную Италии

Вратарь намерен поехать на Евро-2020

Джанлуиджи Буффон / Фото: Sport.ua

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что хочет вернуться в сборную Италии. Его слова приводит Football Italia.

«Я все еще чувствую себя сильным игроком. Если я найду мотивацию для нового испытания, то буду продолжать. Я чувствую, что все еще являюсь хорошим вратарем. Я хочу испытать себя. Было бы интересно поиграть до декабря 2022 года, когда будет чемпионат мира в Катаре. Я думаю, что достаточно силен, чтобы внести свой вклад в работу сборной. Впрочем, если меня не вызовут, то я нормально восприму это».

Напомним, «Ювентус» ни разу не проиграл в нынешнем сезоне, если Буффон стоял на воротах.