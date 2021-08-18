44-летний Шелаев возобновил карьеру во Второй лиге

Экс-игрок «Металлиста», «Днепра» и «Шахтера» подписал контракт с «Волчанском»

Олег Шелаев / Фото - Dynamo.kiev.ua

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев возобновил профессиональную карьеру. Полузащитник будет выступать во Второй лиге.

Хавбек подписал контракт с дебютантом низшего профессионального дивизиона «Волчанском». Соглашение рассчитано до конца сезона. Отметим, что он уже выступал за клуб на аматорском уровне в 2017 – 2020 годах.

44-летний Шелаев провел 412 матчей в УПЛ. За свою карьеру защищал цвета «Зари», «Шахтера», «Днепра», донецкого «Металлурга», «Кривбасса» и «Металлиста». В 2014 году завершил выступления на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что «Волчанск» может пополниться 41-летним Эдмаром.