5:0, 6:2 и забег Бэйла. Самые яркие моменты «Эль Класико» последних лет

Дерби Испании всегда дарило фанатам зрелище

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Сегодня, 24 октября состоится матч 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».

Каталонский клуб на своей странице в Instagram поделился самыми памятными моментами «Эль Класико» последних лет, среди которых разгромные победы со счетом 5:0, 5:1 и 6:2.

Мадридцы также выложили подборку ярких эпизодов из главного испанского противостояния, вспомнив гол Бэйла в финале Кубка Испании 2014 и яркие победы в последних сезонах.

Игра состоится на «Камп Ноу» в 17:15. Онлайн трансляция «Барселона» – «Реал».

Команды заметно подешевели. Стоимость составов «Реала» и «Барселоны» в преддверии «Эль Класико».