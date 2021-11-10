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5 громких трансферов лета, которые уже считают провальными

Мы ожидали от этих звезд большего
Футбол В Европе
10 ноября 08:00
5 громких трансферов лета, которые уже считают провальными Эксклюзив
Лионель Месси / Фото: Getty Images

Летнее трансферное окно было богатым на громкие переходы, несмотря на отсутствие больших денег у клубов из-за пандемии. В конце августа мы называли самые громкие футбольные имена, которые сменили клубы. Действительно, по количеству резонансных трансферов это лето можно было считать чуть ли не одной из самых ярких трансферных кампаний в истории. Тем не менее, не всем из этой подборки удалось заиграть в своих новых командах. Предлагаем вашему вниманию 5 футболистов, которые совсем не впечатлили после того, как сменили клуб.

Серхио Рамос (ПСЖ)

Статистика в новом клубе: 0 матчей.

Многолетний капитан «Реала» был одним из символов не только клуба, но и всего чемпионата Испании. Рамос – лучший защитник в истории Примеры по количеству голов, четырехкратный обладатель Лиги чемпионов вместе с мадридским клубом. Серхио принял достаточно неоднозначное решение – перебраться в ПСЖ. Парижский клуб получил защитника бесплатно, так как у Рамоса завершился контракт с «Реалом».

Интересно, что Рамос – единственный из нашей подборки, который еще даже не дебютировал за свою новую команду, хотя на календаре уже ноябрь. Рамос стал игроком парижского клуба в июле, но так и не долечил старую травму, которая усугубилась. О том, что защитник начал тренироваться в общей группе ПСЖ, стало известно только сегодня. А несколько дней назад и вовсе появились слухи, что ПСЖ хочет распрощаться с защитником из-за его плохой формы. Так дело все-таки в травме или в подготовке? Возможно, не стоило менять обстановку в 35-летнем возрасте и остаться там, где комфортно?

Серхио Агуэро («Барселона»)

Статистика в новом клубе: 5 матчей, 1 гол, 0 голевых передач.

Агуэро – точно один из лучших игроков в истории «Манчестер Сити». Форвард, который застал начало эпохи шейхов в клубе и помог команде неоднократно выиграть АПЛ. Тем не менее, стимул Агуэро перейти в «Барселону» был понятен, он даже сам его озвучивал – возможность играть с Лионелем Месси. Но события августа стали шоковыми не только для Серхио, но и для всего мира: Месси выбрал ПСЖ. И в сети даже начали появляться слухи, что Кун намерен покинуть каталонскую команду, ведь приходил совсем не на то, что в итоге вышло.

Кроме того, Агуэро попал в расположение «Барселоны» еще и не в самый удачный психологический период, клуб сейчас очень кризисный, спасти его может только приход такого кудесника, как Хави. Но Агуэро уже не в строю: у форварда обнаружили проблемы с сердцем неделю назад и ему предстоит детальное обследование и лечение. Уход Месси, ужасная игра команды, проблемы с сердцем. Агуэро был машиной в «Сити», а «Барселона» пока приносит Куну лишь негативные эмоции, к тому же форварду еще и откровенно не везет.

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»)

Статистика в новом клубе: 13 матчей, 0 голов, 0 голевых передач.

«Я люблю Джейдона. От его игры слезы наворачиваются на глаза. Мне больно видеть, что в «Манчестер Юнайтед» он играет так мало».

Эти слова прозвучали из уст спортивного директора дортмундской «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке в начале октября.

Джейдон Санчо был лидером «шмелей» с 2018-го года и главной звездой клуба на пару с Эрлингом Холандом. В прошлом сезоне в Дортмунде у Санчо сумасшедшая статистика: 36 результативных действий в 38-ми матчах (16 голов и 20 ассистов). И на этом фоне нынешние цифры англичанина в МЮ выглядят просто ущербно.

Санчо не имеет постоянного места в стартовом составе МЮ, а когда выходит на поле, то просто теряется. Как следствие, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что Санчо не заслуживает вызова в национальную команду. При том, что на Евро вингер был лидером сборной. Невероятное падение из звезды клуба до изгоя. И это очень странно, ведь Санчо вернулся в привычную ему среду – на родину, в Англию. Проблем с адаптацией не должно быть. В чем же дело?

Сауль Ньигес («Челси»)

Статистика в новом клубе: 5 матчей, 0 голов, 0 голевых передач.

«Челси» вел Сауля очень долго, несколько лет. «Синие» интересовались хавбеком «Атлетико» еще в 2019-м году, когда он был на пике своей формы, считался звездой команды и незаменимой боевой единицой в центре поля «матрасников». Тем не менее, тревожным звоночком касательно формы Сауля и целесообразности его приобретения стал предыдущий сезон: хавбек выпал из основной обоймы у Симеоне, внушительно сдал, а также сильно подешевел по версии Transfermarkt: если летом 2020-го года Сауль стоит 70 миллионов евро, то через год – лишь 40. Резкий спад.

Даже несмотря на это, образ звездности Сауля выезжал на багаже прошлых лет, его все равно хотели топы и боролись за хавбека этим летом. «Ливерпуль» и МЮ, несмотря на активный интерес, испанца получить не сумели, он достался «Челси».

11 сентября Сауль дебютировал за «Челси» в матче с «Астон Виллой», а в перерыве был заменен. После этого главный тренер команды Томас Тухель заявил, что хавбек не соответствует уровню АПЛ. Больше в стартовом составе в чемпионате Сауль так и не появился, выходил с первых минут лишь в матчах Кубка Лиги.

А сейчас и вовсе ходят слухи, что «Челси» хочет вернуть испанца обратно в «Атлетико». Но арендное соглашение заканчивается в июне 2022-го.

Лионель Месси (ПСЖ)

Статистика в новом клубе: 8 матчей, 3 гола, 0 голевых передач.

Переезд Месси в ПСЖ стал чуть ли не самым резонансным трансфером за последнее десятилетие. Никто и подумать не мог, что это произойдет, ведь «Барселона» ассоциировалась с Месси, а Месси – с «Барселоной». Тем не менее, все когда-то заканчивается, а один из самых гениальных футболистов в истории все же сменил прописку. Поначалу оценить такое решение игрока было сложно, много противоречивых моментов, и, кажется, многое упиралось в деньги. Вся надежда была на то, что спасет ситуацию отличная форма Месси. Казалось, что это неутомимый футбольный робот, который не остановится. Но Месси остановился.

В чемпионате Франции у аргентинца до сих пор ни одного результативного действия. Почти за 2,5 месяца. Это просто не укладывается в голову. Да, из всех в этой подборке Месси совершил больше всего результативных действий, но мы всегда требуем от Лео большего из-за его статуса. И 3 мяча в 8-ми матчах – не уровень Месси. И Месси в ПСЖ со стороны выглядит другим, нежели за времена выступлений в «Барсе». Если вы смотрели матчи с его участием, то наверняка заметили это. Главными звездами клуба остаются Неймар и Килиан Мбаппе. Пока такой рискованный шаг выглядит роковым для аргентинца. Или он еще выстрелит?

Петр Приходько
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Теги

Лионель Месси Серхио Рамос Джейдон Санчо Сауль Ньигес Серхио Агуэро

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