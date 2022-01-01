5 украинских футболистов, которые раскрылись в 2021-м году

3 молодых исполнителя, один – в расцвете, а последний переживает вторую молодость

Артем Довбык / Фото: УАФ

2021-й год был знаковым для украинского футбола.

Сборная Украины показала лучший результат на больших турнирах за последние 15 лет (с момента попадания в четвертьфинал ЧМ-2006), команда Андрея Шевченко дошла до 1/4 финала Евро-2020, а затем впервые за 5 лет сменила главного тренера, в коллектив пришел Александр Петраков. Кроме того, в украинском футболе появился новый одиозный специалист с европейским именем – Роберто Де Дзерби. Также и не забываем о становлении новой крепкой команды в рамках УПЛ – «Днепр-1» Игора Йовичевича пока приятно удивляет. На фоне этих событий в нашем футболе появились новые исполнители, которые начали занимать в нем важные роли. А некоторые переживают вторую молодость.

Мы сделали для вас подборку из 5-ти украинских футболистов, которые раскрылись в 2021-м году.

Александр Сирота, «Динамо», 21 год

Амплуа: центральный защитник

2021-й год стал для Сироты самым успешным в карьере. Нет, центрбек «Динамо» дебютировал за первую команду еще в июле 2020-го, полтора года назад. Но закрепился в основе киевлян Александр именно в 2021-м. В феврале 2021-го года Сирота дебютировал за «Динамо» в еврокубках – в матче с «Брюгге» в Лиге Европы. А в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов Александр был уже ключевым центральным защитником, ведь отыграл от звонка до звонка в 5-ти из 6-ти матчах группового этапа.

Еще одним знаковым событием 2021-го года для Сироты стал дебют в сборной Украины – это случилось уже при Петракове. В сентябре Сирота принял участие в товарищеском матче против Чехии (1:1). Если сравнивать динамику привлечения Сироты к первой команды в прошлом году и в этом, то заметно, как Александр стал основным у Луческу: 16 матчей за полный прошлый сезон и 18 за половину нынешнего. В украинском футболе рождается новый мощный центрбек.

Георгий Судаков, «Шахтер», 19 лет

Амплуа: атакующий полузащитник

История Судакова схожа с Сиротой. Хавбек «Шахтера» дебютировал за основную команду во 2-й половине 2020-го года, когда «горняков» накрыл «ковид» и Луиш Каштру включил хавбека в заявку на матч с «Реалом» в ЛЧ, а затем Георгию удалось появиться на поле в мадридском поединке. Впервые в жизни в матче такого калибра вышел этот 18-й летний парень. Мечта, а не дебют. Но по-настоящему Судаков раскрылся именно в этом сезоне. Сравниваем статистику: за весь прошлый сезон у Судакова 14 матчей в первой команде «Шахтера» и 1 забитый мяч. И за половину нынешнего – уже 14 (4 забитых мяча и 1 голевая передача). Прогресс 19-летнего парня на лицо.

Дело в том, что Де Дзерби поверил в Судакова и все больше дает игрового времени хавбеку. Во многом становление Георгия – заслуга итальянского тренера, который не боится задействовать в своей системе молодых украинцев. И в национальной сборной Судаков также уже дебютировал – в мае 2021-го в товарищеской игре против Бахрейна (1:1).

Михаил Мудрик, «Шахтер», 20 лет

Амплуа: левый вингер

Резкий рост Мудрика случился именно с приходом в команду Роберто Де Дзерби. И можно смело утверждать, что Михаил становиться чуть ли не основным игроком этой команды. Слишком стремительно, ведь при Каштру Мудрик был в аренде в «Десне», а во второй половине прошлого сезона и вовсе выступал за вторую команду «горняков». Многие говорили, что Мудрику нужно позврослеть. И летом мало кто верил, что у вингера будет такая отличная статистика за полсезона. И что он вообще будет выступать за «Шахтер». Михаил позиционировался как очередной потерянный талант.

Но, видимо, Де Дзерби сумел достучаться до игрока и найти для него правильные слова. В нынешнем сезоне у Мудрика уже 19 матчей в составе «Шахтера», 2 забитых мяча и 9 голевых передач. Прямо сейчас вингер является одним из лучших ассистентов УПЛ. Прогресс Мудрика не был незамечен: Петраков уже сообщил, что вызовет полузащитника на следующий сбор национальной команды. В 2022-м Мудрик точно дебютирует в сборной Украины. Сейчас это очень нужно, ведь он выступает на проблемной в команде позиции левого вингера, где пока нет равноценной замены Евгению Коноплянке.

Артем Довбык, «Днепр-1», 24 года

Амплуа: центрфорвард

Пожалуй, самый нашумевший украинский форвард в 2021-м году. В июне фамилию Артема, наверное, вспоминал чаще, нежели Президента Украины. Все из-за уже исторического гола в ворота сборной Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020 на последних секундах дополнительных таймов перед серией пенальти. Довбык вряд ли когда-то забудет этот день. Но он в нашей подборке не только поэтому.

Артем уже не так молод, как вышеназванные ребята, но по-настоящему раскрыться форвард сумел лишь сейчас. После гола шведам в июне у Довбыка будто выросли крылья: сейчас Артем является лучшим бомбардиром УПЛ с 14-ю мячами, опережая Виктора Цыганкова (11 мячей), и его уже хотят многие клубы, в том числе и гранды УПЛ. Совсем недавно появилась информация, что Довбыка намерено пригласить к себе «Динамо». Пока 2021-й год точно лучший в карьере этого футболиста. К тому же у Яремчука в сборной Украины появился солидный конкурент на позиции форварда.

Денис Гармаш, «Динамо», 31 год

Амплуа: атакующий полузащитник / глубинный форвард

И наконец, самый неочевидный член нашей подборки, но не упомянуть о Гармаше было нельзя. В начале 2021-го года о Гармаше все забыли. За полгода до этого хавбек вернулся в Киев после аренды в «Ризеспоре» и не особо входил в планы Луческу. И казалось, что история Гармаша в «Динамо» завершена, он отправится искать счастья в другой клуб. Но румынский наставник, похоже, нашел подход к непростому характеру Дениса. Луческу начал постепенно наигрывать Гармаша в прошлом сезоне (У Дениса 18 матчей, 3 забитых мяча и 1 ассист в кампании 2020/21).

А в нынешнем сезоне случилось какое-то чудо. Гармаш переквалифицировался в нападающего, Денис зачастую занимает на поле место ложной девятки (тем самым обманывая оппонентов) и стал неожиданным бомбардиром киевлян. У «Динамо» на контракте прямо сейчас 6 нападающих, но все они вместе взятые забили в 4 раз меньше голов, нежели Гармаш. У Дениса уже 8 мячей в этом сезоне в 25-ти матчах и 4 голевые передачи. Гармаш пока на 2-м месте после Цыганкова по результативности среди игроков «Динамо». Впечатляет и напоминает восстание феникса из пепла. Интересно, что единственный мяч «Динамо» в нынешней ЛЧ забил именно Гармаш. И Петраков вызвал Гармаша в сборную Украины спустя 3 года отсутствия игрока в ней. На позицию форварда! Интересно понаблюдать, что будет с Денисом в «Динамо» дальше. Но пока это приятный сюрприз для всех фанатов киевского клуба.

А как вы считаете, каких других украинских футболистов стоит включить в эту подборку? Пишите в комментариях!