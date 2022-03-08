53-летний экс-игрок «Динамо» пошел в тероборону

Олег Лужный / Фото: Футбол 24

Бывший игрок «Динамо» Олег Лужный сообщил, что пошел в тероборону в Киеве. Его цитирует английское издание Mirror.

Ситуация очень напряженная, сирена звучит три-четыре раза в день, ночью тоже. Людям приходится неистово бросаться в бомбоубежища. Женщины с маленькими детьми не понимают, что происходит, им страшно. Целые города и поселки обстреливаются и рушатся, люди остаются без газа, света, воды и пищи.

Но наша нация как никогда единая. Мы не сдадимся, каждый пытается помочь чем может.

Я поддерживаю все санкции. Люди занимающиеся спортом являются частью нации. Когда нация избирает президента, она также отвечает за действия избранного президента. Если молчат – значит, поддерживают то, что сейчас происходит: вторжение в мирную страну.

Российский спорт может и должен говорить со своим президентом, чтобы остановить войну. Бомбардировать мирных людей в 21 веке, не нанесших ущерба России? Это вне понимания. То, что делают россияне, это большая угроза не только Украине, но украинская армия – наши герои, мы сейчас защищаем всю Европу.

Уверен, что всех моих бывших одноклубников тревожит текущая ситуация, единственное, что у них нет моего нового номера телефона. Очень благодарен своим одноклубникам, которые меня поддерживают.

Необычайно благодарен и горжусь нашими воинами, которые нас защищают! Я благодарен нашему президенту Владимиру Зеленскому, так преданно стоящему за Украину и наш народ».