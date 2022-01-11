54-летний японский футболист перешел в новый клуб. Это 37-й сезон в его карьере

Миура дает жару

Кадзуйоси Миура / Фото: Twitter

Полузащитник «Йокогамы» Кадзуйоси Миура присоединился к «Судзука Пойнт Геттерс» из 4-го японского дивизиона на правах аренды. Об этом сообщает Reuters.

Источник сообщает, что футболисту в феврале 2022-го исполнится 55 лет. Это 15-й клуб в карьере Миуры.

Кроме того, футболист проводит 37-й сезон в своей карьере. Миура является самым возрастным игроком в Японии и самым возрастным автором гола.

Отметим, что «Судзукой», новым клубом Миуры, руководит его родной брат.