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6 дней взаперти. Как Аллегри наказал игроков «Ювентуса» после поражения «Вероне»

Главный тренер туринцев недоволен результатами подопечных
Футбол Серия А (Италия)
12:54
6 дней взаперти. Как Аллегри наказал игроков «Ювентуса» после поражения «Вероне»
Массимилиано Аллегри / фото - Ювентус

«Верона» в матче 11 тура Серии А дома нанесла поражение «Ювентусу» (2:1). Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри остался крайне недоволен результатами своих подопечных в последних турах.

По информации портала Tuttosport, специалист решил наказать игроков за плохую игру. Он заставил команду отправиться на тренировочный сбор на базе. Игроки просидят за закрытыми дверями с 1 до 6 ноября.

После игры с «Вероной» Аллегри также дал короткий комментарий, в котором назвал подопечных «середняками Серии А» и заявил о плохом настрое на матчи.

Особо сильно Аллегри не понравилась игра Адриена Рабьо, Деяна Кулушевского, Родриго Бентанкура, Альваро Мораты, Мойзе Кина и Артура. Тренер считает, что полузащитники и форварды должны были действовать намного острее.

Напомним, известны условия, при которых бывший тренер «Ювентуса» Антонио Конте согласится возглавить «Тоттенхэм».

 

 

Михаил Рыбак
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