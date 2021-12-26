6 футболистов, которым пора уйти из «Динамо»

Супряге и еще пятерым необходимо двигаться дальше

Мнение

Владислав Супряга / Фото: ФК Динамо

Через 5 дней в Украине, как и во всей Европе, официально откроется трансферное окно. Похоже, киевское «Динамо» уже совершило один громкий трансфер: переход Виталия Миколенко в «Эвертон» – решенный вопрос, о чем говорят многие источники. Осталось лишь дождаться первых дней января. В сети даже появилось фото с презентации Миколенко в ливерпульском клубе. Или, может, фотошоп?

А кому из игроков киевлян также стоит покинуть клуб? Давайте разбираться.

Владимир Шепелев, центральный полузащитник, 24 года

Статистика в сезоне: 14 матчей, 1 ассист

Шепелев давно не попадает в стартовый состав «Динамо» и является игроком ротации уже несколько лет. Возможно, на его регресс повлиял переходной этап из молодежной команды в основную в то время, когда у киевского клуба был не лучший период: эпоха Хацкевича/Михайличенко. Сейчас Шепелев зачастую выходит только на замену (лишь в одном случае из 14-ти в сезоне он появился в старте) и совершенно не прогрессирует.

Кажется, будто полузащитник находится в теплой ванной, из которой не хочется вылезать. Он не несет особой ответственности за результат, о нем особо не вспоминают, но свои хорошие деньги в клубе игрок получает.

Шепелев в «Динамо» сейчас выглядит инородным телом. Хавбеку нужен толчок в карьере. Если, конечно, его не устраивает такое положение дел. В центре поля у «Динамо» на ведущих ролях другие футболисты.

Богдан Леднев, атакующий полузащитник, 23 года

Статистика в сезоне:10 матчей

У Леднева совсем не идет в «Динамо». И очень сложно понять, с чем это связано. Богдан в свое время был одним из самых перспективных игроков молодежки киевского клуба, затем его отправили в аренду в «Зарю», где он проявил себя как лидер команды, и Игорю Суркису захотелось забрать Богдана в Киев после окончания арендного срока (лето 2020-го года). На этот период припал и переезд Мирчи Луческу в Киев. И Леднева как отрезало.

Лишь 2 забитых мяча за 31 матч за полтора сезона в «Динамо». В нынешнем сезоне и вовсе ноль результативных действий. К примеру, у главного конкурента по позиции Виталия Буяльского выдался самый результативный год в карьере (16 голов и 1 ассист). Исходя из того количества шансов, которые Луческу давал Ледневу, у хавбека сейчас нет перспектив в киевском клубе. Почему-то не идет. Пора задуматься о дальнейшем развитии карьеры в другом клубе.

Илья Шкурин, форвард, 22 года

Статистика в сезоне: 11 матчей, 5 ассистов

Нельзя сказать, что Илья Шкурин плохой форвард. Или что он не подходит «Динамо» для решения локальных задач на уровне УПЛ. Еще 3-4 года назад Шкурин был бы приличной опцией для «Динамо» на скамейке запасных. Но проблема киевского клуба прямо сейчас в том, что у команды невероятно большой выбор игроков на позицию форварда – сразу 6 исполнителей: Супряга, Шкурин, Рамирес, Беседин, Кулач, Каргбо (вы же не забыли о нем?).

Шкурин неплохо чувствует партнеров в матчах УПЛ, но совсем растворяется во встречах Лиги чемпионов. Игрок, которого вроде бы можно развивать, но нападающий подобного типажа уже есть в «Динамо» – Беседин. Что мы имеем в итоге? У «Динамо» перенасыщение форвардами и кого-то надо убирать; игрок профиля Шкурина в «Динамо» уже есть; на уровне ЛЧ Шкурин не впечатляет. Вряд ли белорусу есть смысл оставаться в Киеве. Он – один из лишних.

Владислав Кулач, форвард, 28 лет

Статистика в сезоне: 5 матчей, 1 гол

Аналогичная ситуация у Владислава Кулача. Вообще покинуть «Ворсклу» летом было не самым разумным решением для лучшего бомбардира УПЛ прошлого сезона.

И если выбирать между тем, кого нужно отправить на выход, то у Шкурина будут преимущества. Во-первых, он моложе Кулача. Во-вторых, Шкурин на уровне УПЛ все-таки проявил себя (5 ассистов – хороший показатель взаимопонимания с партнерами для форварда). К тому же у Кулача в самом начале сезона были проблемы с сердцем и он много пропустил, чтобы восстановиться.

Вообще этот трансфер со стороны «Динамо» и со стороны самого игрока был непонятным с самого сначала. И Кулача очень долго просматривали (28-летнего игрока, который был известен на уровне УПЛ, на минуточку, а не какого-то юношу). Луческу будто делал одолжение кому-то тем, что все же одобрил трансфер Кулача. Кулачу лучше уйти из «Динамо» и провести остаток карьеры в более спокойном клубе, где форвард будет получать достаточно игрового времени.

Виктор Цыганков, правый вингер, 24 года

Статистика в сезоне: 25 матчей, 11 голов, 4 ассиста

Нет сомнений, что Цыганков является одним из сильнейших футболистов «Динамо» за последние 5 лет. Безусловно, Виктор талантлив и сумел заменить Андрея Ярмоленко после его ухода из команды. Но есть одна проблемка: Цыганков уже несколько лет не развивается и топчется на месте.

В Европе есть отличная практика: клубы пытаются продать своих перспективных молодых футболистов в более сильные чемпионаты как можно раньше. Именно попадая в конкурентную среду в молодом футбольном возрасте из игрока может вырасти топ. Кто бы что ни говорил, но у Цыганкова футбольная молодость уже прошла. Менее, чем через год, вингеру будет 25 лет. А этот возраст считается расцветом в футбольной карьере. Провести расцвет своей карьеры в «Динамо» – совсем не то, чего все ждали от Цыганкова.

Очень перспективный несколькими годами ранее Виктор уже не лучший футболист Украины. И уже даже не лидер «Динамо». Нельзя сказать, что атака киевского клуба держится на Цыганкове. Прямо сейчас более важные роли у Буяльского и Шапаренко, которые являются главным мозгом у киевлян впереди. Цыганков до сих пор топ-игрок на уровне УПЛ. Но сложно вспомнить хотя бы 5 ярких матчей Виктора на большом уровне (в ЛЧ или в топ-матчах за сборную) в его карьере. Из «Динамо» лучше уйти, дальше будет лишь стагнация. А, может, Виктора все устраивает?

Владислав Супряга, форвард, 21 год

Статистика в сезоне: 6 матчей

История Супряги в «Динамо» – пример большого невезения. И его ситуация очень похожа на ту, которая произошла с Ледневым. После классного сезона в аренде в «Днепре-1» (2019/20), где Супряга стал лучшим бомбардиром команды (и в том же сезоне положил три в ворота киевлян в очной встрече), Суркис решил вернуть молодого форварда обратно в Киев. В команду пришел Луческу и сразу же начал доверять Супряге. Владислав был основным форвардом у румына несколько месяцев. И все получалось: именно важные голы Супряги помогли «Динамо» впервые за 4 года пробиться в групповой раунд ЛЧ, кроме того забивал и ассистировал Супряга и в УПЛ. А зачем форварда как отрезало. Последний раз Супряга забивал за «Динамо» 19-го сентября 2020-го года. Это больше, чем 1 год и 3 месяца. И нельзя сказать, что у форварда не было шансов. Луческу давал их Супряге даже в несколько этапов на протяжении всего этого времени.

Возможно, последней каплей стала середина осени в нынешнем сезоне, когда Луческу снова поверил в Супрягу и ставил форварда в старте несколько матчей подряд. Но после невзрачной игры и череды упущенных моментов, нападающий затем ни разу не попал даже в заявку команды в этом году. Если не уйдет Луческу, то Супряге в «Динамо» делать нечего. Вряд ли румынский специалист даст ему еще один шанс. Тем более, у «Динамо» слишком много неэффективных форвардов, половину из которых надо отсеивать. Владу пора искать новый клуб.

А как вы считаете, кому еще пора уходить из «Динамо»? Пишите в комментариях.