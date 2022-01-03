6 главных желаний украинского футбольного фаната в 2022-м году

Надеемся, они сбудутся

Сборная Украины / Фото: УАФ

Время летит, на дворе уже 2022-й год, а в украинском футболе, как и всегда, много нерешенных вопросов.

В начале года многие ставят для себя цели, формируют планы и загадывают желания, что уже является некой традицией. Мы собрали главные футбольные желания, которые будут универсальными для каждого болельщика в нашей стране.

Лунин покинет «Реал»

Украинский вратарь находится в структуре «Реала» почти 4 года – с лета 2018-го. За это время Лунин провел в первой команде лишь 1 официальный матч (товарищеские турниры не в счет). И тот был неудачным – «Реал» в Кубке Испании уступил «Алькояно», Лунин пропустил дважды. Трижды за 4 года вратарь бывал в арендах («Вальядолид», «Леганес» и «Овьедо»).

Но это явно не то, чего мы ждем от Лунина. Да, в «Реале» не хотят отпускать Лунина. Но только потому, что им нужна затычка на скамейке запасных. Никто Лунину давать шансов не собирается, и это четко дал понять главный тренер команды Карло Анчелотти:

«У Лунина не было игрового времени просто потому, что перед ним лучший вратарь в мире. Я понимаю это, он понимает это, и все это понимают. У него много качеств, он вратарь, который добьется успеха в своей карьере».

Эти слова звучат как приговор и показывают, что Анчелотти не видит в воротах мадридской команды никого, кроме Тибо Куртуа. Талант Лунина просто просиживается на скамейке запасных. Пропадает даром. Если у голкипера есть амбиции, то клубную прописку нужно менять. От этого выиграет весь украинский футбол.

Ярмоленко вернется в УПЛ

32-летнего Ярмоленко списали со счетов около года назад. Многие не понимали, почему вингер был вызван в сборную Украины на Евро-2020. Но на турнире ветеран стал настоящим лидером команды, одним из ее лучших игроков. И показал, что есть еще порох в пороховницах. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес игнорирует Ярмоленко по непонятным причинам, давая вингеру слишком мало игрового времени. Ситуация выглядит странно, ведь Ярмоленко не пасет задних, когда выходит на поле в составе «молотобойцев».

Ярмоленко до сих пор может приносить огромную пользу украинскому футболу и даже в свои 32 года он игрок высокого класса (для УПЛ вообще космос). Возвращение в чемпионат Украины было бы красивым завершением карьеры для одного из самых легендарных игроков в нашем футболе в 21-м веке. Так в свое время сделали Ребров и Шевченко, и решение оправдало себя. Естественно, Ярмоленко не выберет другой клуб, кроме «Динамо». Да и такой трансфер для киевлян был бы однозначным усилением.

Мудрик станет полноценной заменой Коноплянки в сборной Украины

После стремительного спада Евгения Коноплянки в сборной Украины образовалась большая дыра на левом фланге атаки. Вингер «Шахтера» давно сдал и уже несколько лет не является боевой единицей в национальной команде. И несколько лет тренеры сборной Украины ломают голову, как закрыть позицию крайнего полузащитника. Опцией на этом месте является Александр Зубков из «Ференцвароша», но давайте скажем откровенно: он попадает в основу национальной команды только потому, что является самым приемлемым из худших вариантов. Больше ставить налево просто некого.

Но сейчас у нас появилась надежда, что фланг Коноплянки наконец-то будет закрыт. Главный тренер сборной Украины Александр Петраков уже сообщил, что в национальную команду вызван Михаил Мудрик, который провел феерическую осеннюю часть сезона и был признан лучшим игроком «Шахтера» в 2021-м году. В преддверии важнейших матчей сборной Украины очень важно, чтобы Мудрик не растерял свою форму. Осенью у 20-летнего Мудрика 9 ассистов и 2 забитых мяча за «Шахтер» в 19-ти матчах. Это очень приличный показатель для украинского исполнителя в атаке у донецкой команды, которая обычно складывается из легионеров. Ждем такой же игры от Михаила и в национальной команде.

В УПЛ возродится «большая четверка»

Уровень чемпионата Украины после 2014-го стремительно упал. Несмотря на прогресс, он все равно значительно уступает тому, что было в УПЛ в начале 2010-х. Война в стране, нестабильная экономическая ситуация, утрата интереса к футболу некоторыми олигархами, потеря домашних арен частью клубов, нежелание продолжать выступление в Украине многих качественных легионеров – это основные тому причины.

Главное следствие падение уровня чемпионата – неудачное выступление наших клубов на евроарене. С каждым годом «Динамо», «Шахтер» и остальные представляют Украину в еврокубках только хуже.

Но сейчас для чемпионата может настать некий переломный момент. С огромной долей вероятности в элитный дивизион вернется «Металлист», а «Днепр-1» (прообраз «Днепра») потихоньку становится третьей силой в УПЛ. Наверху турнирной таблицы нужна конкуренция. Это нужно как нашим грандам, так и всему чемпионату. Надеемся, что «Днепр-1» и «Металлист» уже с лета будут регулярно трепать нервы «Шахтеру» и «Динамо». А чем черт не шутит, может и бороться за золото, как раньше?

Цыганков уедет в топ-чемпионат

2022-й год начался с приятной новости для всего украинского футбола – Виталий Миколенко перебрался в сильнейшую лигу мира, став игроком английского «Эвертона». Приятна эта новость и для фанатов «Динамо». Ведь она демонстрирует, что в киевском клубе нет золотой клетки, а братья Суркисы способы отпускать ключевых игроков команды и даже зарабатывать на них.

Повышение Миколенко может стать дополнительным стимулом и для Виктора Цыганкова. Ведь именно вингер «Динамо» виделся первым среди нового поколения «золотой молодежи» киевского клуба, кто уедет в европейский клуб. И сейчас для Цыганкова это крайне необходимо.

Вингеру «Динамо» через год будет 25 – этот возраст считается расцветом карьеры для любого футболиста. Через 2-3 года Цыганкова будет продать гораздо сложнее, нежели сейчас. Будет та же ситуация, что и с Ярмоленко. Кроме того, видно, что Цыганков остановился в развитии в рамках УПЛ и ему нужна более конкурентная среда. «Динамо», гулять так гулять. Продавайте и Цыганкова. Давно пора.

Петраков выведет Украину на чемпионат мира

Пожалуй, первоочередное и ключевое желание всех украинских фанатов. В последний раз сборная Украины выступала в финальной части чемпионата мира 16 лет назад – на памятном для нас мундиале в Германии. Жаль, что этот раз был единственным в истории национальной команды.

И если еще несколько месяцев назад попадание в финальную стадию ЧМ-2022 казалось чем-то малореальным (не лучшая ситуация в группе отбора и ожидание сложных соперников в стыковых матчах), то сейчас удачное стечение обстоятельства дает нам неплохие шансы на положительный исход. Шансы и вправду хорошие, ведь в стыках мы избежали встреч с Италией и Португалией – самыми неприятными потенциальными оппонентами.глаголит истину:

«Главное не упустить этот шанс, ибо непопадание в финальную часть больно ударит по имиджу украинского футбола».

Команде Петракова нужно пройти лишь две команды, которые равны по силам со сборной Украины: Шотландию и победителя пары Австрия – Уэльс. Все реально.