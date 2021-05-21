7 игроков «Шахтера» претендуют на звание лучшего футболиста сезона

Голосование уже началось

Фото: пресс-служба Шахтера

Донецкий «Шахтер» запустил голосование за лучшего игрока сезона. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

На это звание претендует 7 футболистов: вратарь Анатолий Трубин, защитник Виктор Корниенко, полузащитники Тете, Тарас Степаненко, Манор Соломон и Марлос, форвард Жуниор Мораес.

Голосование проходит в официальных социальных сетях клуба.

В завершившемся сезоне «Шахтер» занял 2-е место в УПЛ, а также пробился в плей-офф Лиги Европы из группы Лиги чемпионов, где уступил «Роме» на стадии 1/8 финала.