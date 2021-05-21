Тимощук отказался выбирать между «Шахтером» и «Зенитом»
7 игроков «Шахтера» претендуют на звание лучшего футболиста сезона
Голосование уже началось
Фото: пресс-служба Шахтера
Донецкий «Шахтер» запустил голосование за лучшего игрока сезона. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».
На это звание претендует 7 футболистов: вратарь Анатолий Трубин, защитник Виктор Корниенко, полузащитники Тете, Тарас Степаненко, Манор Соломон и Марлос, форвард Жуниор Мораес.
Голосование проходит в официальных социальных сетях клуба.
В завершившемся сезоне «Шахтер» занял 2-е место в УПЛ, а также пробился в плей-офф Лиги Европы из группы Лиги чемпионов, где уступил «Роме» на стадии 1/8 финала.