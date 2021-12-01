72-летний тренер подписал контракт на пять лет со сборной Венесуэлы

Пекерман вернулся к работе

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Бывший тренер сборных Аргентины и Колумбии Хосе Пекерман вернулся к работе.

Он возглавил сборную Венесуэлы, сообщает сайт местной федерации футбола. 72-летний специалист подписал контракт на пять лет.

В новой команде он призван улучшить положение дел в ближайшем будущем. Шансы выйти на ЧМ-2022 у команды уже нет. Венесуэла в отборе занимает последнее место в Южной Америке.

Последним местом работы Пекермана была сборная Колумбии, которую он тренировал шесть лет. Покинул он команду в 2018-м году.