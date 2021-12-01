Аргентина вышла в финал Кубка Америки после серии пенальти в матче с Колумбией
72-летний тренер подписал контракт на пять лет со сборной Венесуэлы
Пекерман вернулся к работе
Фото: Reuters
Бывший тренер сборных Аргентины и Колумбии Хосе Пекерман вернулся к работе.
Он возглавил сборную Венесуэлы, сообщает сайт местной федерации футбола. 72-летний специалист подписал контракт на пять лет.
В новой команде он призван улучшить положение дел в ближайшем будущем. Шансы выйти на ЧМ-2022 у команды уже нет. Венесуэла в отборе занимает последнее место в Южной Америке.
Последним местом работы Пекермана была сборная Колумбии, которую он тренировал шесть лет. Покинул он команду в 2018-м году.
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