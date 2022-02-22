Экс-голкипер «Динамо» и «Шахтера» рассказал, как принял решение стать тренером
97%. Судаков оптимистично оценил уровень подготовки «Шахтера» ко второй части сезона
Текущая кампания для «горняков» возобновится матчем против «Металлиста 1925»
Георгий Судаков / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков высказался об уровне подготовки команды ко второй части сезона и первом матче против «Металлиста 1925».
Мы уже фактически готовы максимально, на 97 процентов. Как раз оставшаяся неделя перед игрой с «Металлистом 1925» позволит добрать три процента. Конечно же, в первую очередь хотим выиграть чемпионство и Кубок Украины. В Премьер-лиге нас ждет 12 поединков, где нам нужно одержать 12 побед и набрать 36 очков.
Было много тактики, и в этом плане, думаю, мы смогли выйти на новый уровень. Прогрессируем с каждым днем, с каждой тренировкой и игрой, что можно заметить и по матчам, и по действиям каждого футболиста.
«Металлист 1925» – хорошая команда, которая старается играть в футбол. Поединок первого круга получился тяжелым, поэтому на выезде будет еще более сложным. Но наша задача – отталкиваться от собственной игры. Если покажем свой футбол и максимум, то для нас это не будет проблемой.
Ранее мнением по поводу предстоящей встречи поделился защитник «Шахтера» Ефим Конопля.
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