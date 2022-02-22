97%. Судаков оптимистично оценил уровень подготовки «Шахтера» ко второй части сезона

Георгий Судаков / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков высказался об уровне подготовки команды ко второй части сезона и первом матче против «Металлиста 1925».

Было много тактики, и в этом плане, думаю, мы смогли выйти на новый уровень. Прогрессируем с каждым днем, с каждой тренировкой и игрой, что можно заметить и по матчам, и по действиям каждого футболиста.

«Металлист 1925» – хорошая команда, которая старается играть в футбол. Поединок первого круга получился тяжелым, поэтому на выезде будет еще более сложным. Но наша задача – отталкиваться от собственной игры. Если покажем свой футбол и максимум, то для нас это не будет проблемой.