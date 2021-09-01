А будет ли перестройка? Прогнозируем стартовый состав сборной Украины на матч с Казахстаном

Петраков проведет первый официальный матч у руля национальной команды

Превью

Александр Петраков / Фото: УАФ

Уже сегодня сборная Украины проведет первый матч под руководством Александра Петракова – нового главного тренера команды (точнее, исполняющего обязанности). Игра против Казахстана будет не просто важной, а одной из решающих, ведь очки терять больше нельзя. Если, конечно, Украина претендует на выход на ЧМ-2022 в Катаре.

Сложно ответить со стопроцентной вероятностью, какой будет схема сборной Украины при новом главном тренере. Этому есть несколько причин. Во-первых, Петраков видит своих подопечных лишь несколько дней, а за такой период просто невозможно эффективно воплотить в жизнь какие-то тактические новшества или наработки. Скорее всего, Петраков попытается выехать на багаже Шевченко. Тем не менее, со своим более защитным стилем. Петраков – это в первую очередь результат и надежная игра в обороне. Красочная игра в атаке никогда не была отличительной чертой этого тренера.

Петраков вызвал на сбор 26 футболистов, вот список:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - «Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Попытаемся спрогнозировать стартовый состав на игру с Казахстаном исходя из кадрового ресурса команды и состояния всех исполнителей на данный момент. Скорее всего, Петраков выберет классические 4-3-3 с одним опорником.

Вратарь

Вратарская позиция (как и место форварда) оказалась самой проблемной накануне осенних матчей отбора. Все три вратаря, которые были вызваны Петраковым, выбыли. У Лунина – коронавирус, у Бущана и Трубина – травмы. Пришлось вызывать Ризныка из «Ворсклы», а также Пятова из «Шахтера» и Бойко из «Динамо». Именно первый из троицы сейчас имеет достаточно игрового времени, но вряд ли Петраков рискнет и поставил молодого и неопытного вратаря на столь важную игру. Приоритетным вариантом выглядит Пятов. Тем не менее, Бойко провел неплохую предсезонку, хоть в последних матчах за «Динамо» особой работы и не имел. Выбор есть, хоть и далеко не самый оптимальный.

Защитники

В этой линии особых проблем нет. Все ключевые игроки, которые были при Шевченко, в строю. Места латералей наверняка займут Караваев и Миколенко (есть альтернатива, но на данный момент сильнее этих двух в сборной Украины на флангах защиты попросту нет). Оба еще и набрали отличную форму с «Динамо», которое сейчас на явном подъеме.

В центре защиты сюрпризы мы также вряд ли увидим: Забарный и Матвиенко сейчас сильнее своих конкурентов по позиции. Кривцов и Сирота начнут матч со скамейки запасных.

Полузащитники

А вот здесь интересно, как Петраков сможет выстроить игру. Ведь вариантов у него очень много. Тренер может и вовсе выстроить защитный футбол, поставив два опорника в основе. Но, кажется, на такой радикальный ход коуч не пойдет – слишком сильно поменяется весь вектор полузащиты, кроме того в таком случае места на поле не найдется ни Малиновскому, ни Зинченко. Скорее всего в опорной зоне мы увидим Степаненко или Сидорчука. У Сидорчука сейчас больше игрового времени в своем клубе и лучший игровой тонус, поэтому ближе к основе все же он. Вряд ли Петраков проигнорирует одновременно и Малиновского, и Зинченко, но кого-то из них в основе мы точно не увидим. Не лучшее начало сезона от Малиновского в «Аталанте», а Зинченко пока в основном пребывает на скамейке запасных, хоть и вышел на замену в последнем матче АПЛ с «Арсеналом» (5:0). Буяльский и Шапаренко сейчас реально выглядят более интересными вариантами. Особенно первый. При определенных обстоятельствах Виталий может стать лидером сборной. Скорей всего, Петраков доверит место в основе Малиновскому и Буяльскому.

На флангах атаки ожидаем увидеть Цыганкова и Ярмоленко. Андрей всегда выдает сильные матчи за сборную, даже если не играет в «Вест Хэме». Он расположится на своем правом фланге. Слева можно поэкспериментировать, и отправить туда Цыганкова. Он сейчас выглядит сильнее Зубкова и не травмирован. Хотя левый фланг – главная проблема сборной Украины после отхода от команды Коноплянки.

Форвард

Здесь выбора почти нет. Петраков вызвал лишь двоих форвардов (Довбик травмировался). Ситуация и правда плачевная, ведь из адекватных вариантов – только Яремчук. Мораеса не было уже на Евро (травма), Беседин также травмировался на чемпионате Европы. Петраков довызвал Сикана, но, очевидно, Даниил не будет в основе. Остается надеяться на нападающего «Бенфики» – лучшего в Украине на данный момент.

Ориентировочный состав сборной Украины на матч с Казахстаном: Пятов – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук, Малиновский, Буяльский – Цыганков, Ярмоленко – Яремчук

Онлайн трансляция матча Казахстан – Украина.