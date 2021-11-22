А чего вы ожидали? Шевченко уступил «Роме» и сейчас его «Дженоа» называют обреченным

Все не настолько критично

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Андрей Шевченко / Фото - facebook.com/genoaCFCofficial

«Желаю того же, что произошло со мной в качестве тренера: проиграть первый матч, но потом выиграть множество трофеев».



Перед матчем против «Дженоа» Жозе Моуриньо дал понять – его «Роме» необходимо набирать три очка. Лишь одна победа в семи встречах во всех турнирах и восьмая строчка в турнирной таблице. Было очевидно, что джалоросси не дадут Андрею Шевченко красиво дебютировать в клубном футболе.



Но все ли было так плачевно?

После этой встречи многие говорят о том, что «Дженоа» обречен. Один удар в течение всего поединка – это действительно ужасно. В итальянской прессе пришлось прочесть такую фразу:

«Сегодня тренировать «Дженоа» – это как выступать в Формуле-1 на Фиате 500».

Точнее и не скажешь.

После этой встречи в большинстве говорят о двух вещах – об устрашающем календаре и о трансферном окне, к которому генуэзцам нужно дожить. Но, кажется, стоит обратить внимание на другое.

Принципы игры Шевченко серьезно отличаются от того, что мы увидели на поле «Луиджи Феррарис». Но перед игрой он дал ясно понять – будут играть на старом багаже.

«Шевченко пришел с другим концептом. Мы все должны понять его и самоотверженно работать. Только время, жертвенность и тренировки помогут нам».

Это слова Стефано Стураро после игры. Как бы это банально ни звучало, но Шевченко действительно нужно время, чтобы что-то сделать с этой командой.

И здесь, как в школе, невозможно прыгать через класс, нужно делать все постепенно. Как можно было из команды, которая выиграла лишь один матч в сезоне за полторы недели сделать коллектив, играющий с «Ромой» наравне? Да никак.

Но попытаться действовать компактно, организовано, дисциплинировано – это было возможно, это могло принести результат. Для команды из зоны вылета результат намного важнее, чем кружевной футбол, который, несомненно, закончился бы разгромным поражением.

Сейчас многие выводы делаются по счету. Выход 18-летнего Феликса Афены-Гьяна все перевернул. А если бы он не вышел, если бы он не забил, если бы «Рома» не победила, что тогда?

От этого «Дженоа» не сыграл бы лучше. Но риторика бы поменялась. Пришлось бы говорить о том, что за короткий промежуток времени Шевченко успел организовать команду, заставил ее поверить в постепенность прогресса, в необходимость помучаться, чтобы шаг за шагом поставить действительно интересную игру.

На самом деле так и было. Попросту, отталкиваясь от счета, большинство замечает только поражение, забывая то, как была вынуждена страдать «Рома». Страдать с командой, играющей без половины основного состава.

А что если бы Стураро забил в той единственной, но очень острой атаке генуэзцев? Тогда все и вовсе бы говорили о тренерском гении Шевченко? Все же результат серьезно влияет на итоговое впечатление, поэтому пытайтесь немного от него абстрагироваться.

Много фраз о том, что многие игроки россоблу не уровень Серии А. Сиригу, Васкес, Ровелла, Стураро, Пандев – в каждой линии был очень даже приличного класса исполнитель. Но указание на игру было не сиять, а работать.

Было стыдно слышать, когда Леонид Кучук после матча с «Шахером» признался: «Была задача защищаться и создать один-два момента». Это позорные слова, но не для человека, который взял команду по ходу сезона и дебютирует в качестве клубного тренера.

Эта игра не могла быть иной. И, есть ощущение, что за неделю, к матчу против «Удинезе», многое не изменится. Тем более, из слов Шевченко понятно, что скорых возвращений Кришито, Дестро, Кайседо, Фареса ожидать не стоит. И это не есть хорошо.

«Нам все еще предстоят много игр. Сейчас мы будем играть против команд из верха таблицы. Нужно восстановиться игроков и быть конкурентными».

По Шевченко было заметно – он успел поверить в ничью. После пропущенного мяча на него было больно смотреть. Это было лицо тренера, который видел, как его план работал и приносил результат, но так и не принес.

И стоит отметить – он пытался что-то исправить, хотя бы рискнуть. В конце выпустил на поле всех атакующих игроков, которые были у него в наличии. Критиковать за то, что эти замены не пошли раньше, нет смысла. Никто не будет самолично рушить связи в команде, задача которой организованно защищаться против фаворита.

Сомневаюсь, что кто-то ожидал феерической игры от «Дженоа» уже в первом матче под руководством Шевченко. Но и делать выводы о том, что это никчемная команда тоже не стоит.

Опыт работы со сборной Украины все же многое дал Андрею Николаевичу. По крайней мере он понял, что порой обстоятельства заставляют отказываться от собственного стиля. Так от 0:4 от Испании удалось дойти до 1:0 с тем же соперником.

Посмотрим, сколько времени понадобится «Дженоа», чтобы продвинуться дальше в своем футбольном развитии. Для нескольких первых матчей этого олдскульного катеначчо будет достаточно. Но с такой игрой Серия А тебя пережует и выплюнет.

Дебют не впечатлил. Но и провалом его назвать сложно.