Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 9
Футбол (3 события из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Агробизнес - Полесье 0:0 Окончен
17:30 Альянс - ВПК-Агро -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Верес - Металлист-1925 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Динамо - Бавария -:- Запланирован
19:45 Вильярреал - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
22:00 Барселона - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Янг Бойз - Аталанта -:- Запланирован
22:00 Лилль - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
22:00 Севилья - Вольфсбург -:- Запланирован
22:00 Челси - Ювентус -:- Запланирован
22:00 Мальме - Зенит -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 10) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Бешикташ - Аякс -:- Запланирован
19:45 Интер - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Брюгге - РБ Лейпциг -:- Запланирован
22:00 Манчестер Сити - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Милан -:- Запланирован
22:00 Ливерпуль - Порту -:- Запланирован
22:00 Спортинг - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
22:00 Шериф - Реал -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - Колос -:- Запланирован

А чего вы ожидали? Шевченко уступил «Роме» и сейчас его «Дженоа» называют обреченным

Все не настолько критично
Футбол Серия А (Италия)
22 ноября 13:47
А чего вы ожидали? Шевченко уступил «Роме» и сейчас его «Дженоа» называют обреченным Тема дня
Андрей Шевченко / Фото - facebook.com/genoaCFCofficial
«Желаю того же, что произошло со мной в качестве тренера: проиграть первый матч, но потом выиграть множество трофеев».

Перед матчем против «Дженоа» Жозе Моуриньо дал понять – его «Роме» необходимо набирать три очка. Лишь одна победа в семи встречах во всех турнирах и восьмая строчка в турнирной таблице. Было очевидно, что джалоросси не дадут Андрею Шевченко красиво дебютировать в клубном футболе.

Но все ли было так плачевно?

После этой встречи многие говорят о том, что «Дженоа» обречен. Один удар в течение всего поединка – это действительно ужасно. В итальянской прессе пришлось прочесть такую фразу:

«Сегодня тренировать «Дженоа» – это как выступать в Формуле-1 на Фиате 500».

Точнее и не скажешь.

После этой встречи в большинстве говорят о двух вещах – об устрашающем календаре и о трансферном окне, к которому генуэзцам нужно дожить. Но, кажется, стоит обратить внимание на другое.

Принципы игры Шевченко серьезно отличаются от того, что мы увидели на поле «Луиджи Феррарис». Но перед игрой он дал ясно понять – будут играть на старом багаже.

«Шевченко пришел с другим концептом. Мы все должны понять его и самоотверженно работать. Только время, жертвенность и тренировки помогут нам».

Это слова Стефано Стураро после игры. Как бы это банально ни звучало, но Шевченко действительно нужно время, чтобы что-то сделать с этой командой.

И здесь, как в школе, невозможно прыгать через класс, нужно делать все постепенно. Как можно было из команды, которая выиграла лишь один матч в сезоне за полторы недели сделать коллектив, играющий с «Ромой» наравне? Да никак.

Но попытаться действовать компактно, организовано, дисциплинировано – это было возможно, это могло принести результат. Для команды из зоны вылета результат намного важнее, чем кружевной футбол, который, несомненно, закончился бы разгромным поражением.

Сейчас многие выводы делаются по счету. Выход 18-летнего Феликса Афены-Гьяна все перевернул. А если бы он не вышел, если бы он не забил, если бы «Рома» не победила, что тогда?

От этого «Дженоа» не сыграл бы лучше. Но риторика бы поменялась. Пришлось бы говорить о том, что за короткий промежуток времени Шевченко успел организовать команду, заставил ее поверить в постепенность прогресса, в необходимость помучаться, чтобы шаг за шагом поставить действительно интересную игру.

На самом деле так и было. Попросту, отталкиваясь от счета, большинство замечает только поражение, забывая то, как была вынуждена страдать «Рома». Страдать с командой, играющей без половины основного состава.

А что если бы Стураро забил в той единственной, но очень острой атаке генуэзцев? Тогда все и вовсе бы говорили о тренерском гении Шевченко? Все же результат серьезно влияет на итоговое впечатление, поэтому пытайтесь немного от него абстрагироваться.

Много фраз о том, что многие игроки россоблу не уровень Серии А. Сиригу, Васкес, Ровелла, Стураро, Пандев – в каждой линии был очень даже приличного класса исполнитель. Но указание на игру было не сиять, а работать.

Было стыдно слышать, когда Леонид Кучук после матча с «Шахером» признался: «Была задача защищаться и создать один-два момента». Это позорные слова, но не для человека, который взял команду по ходу сезона и дебютирует в качестве клубного тренера.

Эта игра не могла быть иной. И, есть ощущение, что за неделю, к матчу против «Удинезе», многое не изменится. Тем более, из слов Шевченко понятно, что скорых возвращений Кришито, Дестро, Кайседо, Фареса ожидать не стоит. И это не есть хорошо.

«Нам все еще предстоят много игр. Сейчас мы будем играть против команд из верха таблицы. Нужно восстановиться игроков и быть конкурентными».

По Шевченко было заметно – он успел поверить в ничью. После пропущенного мяча на него было больно смотреть. Это было лицо тренера, который видел, как его план работал и приносил результат, но так и не принес.

И стоит отметить – он пытался что-то исправить, хотя бы рискнуть. В конце выпустил на поле всех атакующих игроков, которые были у него в наличии. Критиковать за то, что эти замены не пошли раньше, нет смысла. Никто не будет самолично рушить связи в команде, задача которой организованно защищаться против фаворита.

Сомневаюсь, что кто-то ожидал феерической игры от «Дженоа» уже в первом матче под руководством Шевченко. Но и делать выводы о том, что это никчемная команда тоже не стоит.

Опыт работы со сборной Украины все же многое дал Андрею Николаевичу. По крайней мере он понял, что порой обстоятельства заставляют отказываться от собственного стиля. Так от 0:4 от Испании удалось дойти до 1:0 с тем же соперником.

Посмотрим, сколько времени понадобится «Дженоа», чтобы продвинуться дальше в своем футбольном развитии. Для нескольких первых матчей этого олдскульного катеначчо будет достаточно. Но с такой игрой Серия А тебя пережует и выплюнет.

Дебют не впечатлил. Но и провалом его назвать сложно.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

Не скрывает неприязнь. Президент UEFA просил у директора «Шерифа» обыграть «Реал»
Не скрывает неприязнь. Президент UEFA просил у директора «Шерифа» обыграть «Реал»
Лига чемпионов UEFA
18:33
Месси рассказал о несправедливом отношении «Барселоны» к тренерам
Месси рассказал о несправедливом отношении «Барселоны» к тренерам
Примерa (Испания)
18:20
Гвардиола: «Когда Месси получает мяч, никто не знает, что делать. Иногда не знает даже он сам»
Гвардиола: «Когда Месси получает мяч, никто не знает, что делать. Иногда не знает даже он сам»
Лига чемпионов UEFA
17:59
«Динамо» U-19 вышло в плей-офф Юношеской лиги UEFA, обыграв ровесников из «Баварии»
«Динамо» U-19 вышло в плей-офф Юношеской лиги UEFA, обыграв ровесников из «Баварии»
Лига чемпионов UEFA
17:58
Индзаги: «Шахтер» всегда может создавать трудности, это будет решающая игра»
Индзаги: «Шахтер» всегда может создавать трудности, это будет решающая игра»
Лига чемпионов UEFA
17:55
МЮ хочет подарить Почеттино свободу. Правда, как он будет выигрывать АПЛ, если с ПСЖ не взял Лигу 1?
Мнение
МЮ хочет подарить Почеттино свободу. Правда, как он будет выигрывать АПЛ, если с ПСЖ не взял Лигу 1?
Премьер-Лига (Англия)
17:48
Сидорчук: «Не забиваем в ЛЧ? Вы же видите, как играют наши соперники, они ведь не с автобазы приехали»
Сидорчук: «Не забиваем в ЛЧ? Вы же видите, как играют наши соперники, они ведь не с автобазы приехали»
Лига чемпионов UEFA
17:47
Прощайте, надежды на чемпионство? Лучший бомбардир «Наполи» выбыл на три месяца
Прощайте, надежды на чемпионство? Лучший бомбардир «Наполи» выбыл на три месяца
Серия А (Италия)
17:37
«Озолотившийся» «Ньюкасл» хочет пригласить игрока сборной Украины
«Озолотившийся» «Ньюкасл» хочет пригласить игрока сборной Украины
Украинские легионеры
17:23
Все новости

Популярные новости

Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:45
2
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Бриедис рассказал как Владимир Кличко в месть за брата сломал ему ребра и грозился убить
Бриедис рассказал как Владимир Кличко в месть за брата сломал ему ребра и грозился убить
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 10:46
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Мейвезер назвал имя самого опасного соперника для Сауля Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
18 ноября 09:50
Марко Хук: «Посоветовал другу зарядить 150 тысяч евро на Усика в бою с Джошуа»
Марко Хук: «Посоветовал другу зарядить 150 тысяч евро на Усика в бою с Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
16 ноября 14:48
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Донбасс» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Краматорск». Видео трансляция
18:30
УХЛ. «Мариуполь» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» — «Рулав Одд». Видео трансляция
19:30
Лига чемпионов. «Динамо» – «Бавария». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Динамо» – «Бавария». Онлайн трансляция
19:45
Лига чемпионов. «Барселона» – «Бенфика». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Барселона» – «Бенфика». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Челси» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Челси» – «Ювентус». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Шахтер». Онлайн трансляция
24 ноября 19:45
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – ПСЖ. Онлайн трансляция
24 ноября 22:00
Лига конференций. «Рома» – «Заря». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Рома» – «Заря». Онлайн трансляция
25 ноября 22:00
Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Аталанта». Онлайн трансляция
27 ноября 19:00
«Дни грома»
TV
«Дни грома»
27 ноября 21:45
Поборол алкоголизм и ушел из поп-MMA. Александр Емельяненко vs Марсио Сантос. Онлайн трансляция
WEB
Поборол алкоголизм и ушел из поп-MMA. Александр Емельяненко vs Марсио Сантос. Онлайн трансляция
27 ноября 22:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
28 ноября 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
28 ноября 18:45
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00