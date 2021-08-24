А что, так можно было? Луческу наблюдал за матчем с трибун и стал лучшим тренером тура

Румынский специалист пока не вернулся к полноценной работе с командой

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев Наставник «Динамо» Мирча Луческу признан лучшим тренером пятого тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ. Решение было принято Всеукраинским объединением тренеров. Эксперты оценили работу наставника киевлян 4,8 баллами. Подопечные Луческу в 5-м туре украинской Премьер-лиги разгромили «Десну» (4:0). Примечательно, что румынский специалист наблюдал за игрой с VIP-ложи. На скамейке находился его ассистент Эмил Карас. Лишь недавно наставник киевлян выписался из больницы. В клубе пока не объявили о его полноценном возвращении к работе.

Сергей Стаднюк