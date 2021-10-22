А деньги брать откуда? «Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала»

«Сине-гранатовые» хотят дать больше «королевского» клуба

Килиан Мбаппе / Фото: as.com

«Барселона» хочет выиграть гонку вооружений у «Реала». Каталонцы планируют перехватить у мадридцев форварда ПСЖ Киллиана Мбаппе.



Француз следующим летом станет свободным агентом, если не продлит соглашение с парижанами. Сам Мбаппе мечтает о переходе в «Реал», который предложил нападающему шикарные условия с подписным бонусом до 50 миллионов евро. «Сине-гранатовы» надеются, что смогут дать Киллиану более привлекательные условия и 90 миллионов евро подписных в придачу, сообщает as.com.

Экс-игрок «Барселоны» Роналдиньо считает, что Мбаппе однажды удостоится «Золотого мяча».