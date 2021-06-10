А фанаты простят? «Эвертон» планирует назначить на пост главного тренера экс-наставника «Ливерпуля»

Бенитес с «красными» выиграл Лигу чемпионов

Рафаэль Бенитез / Фото: EPA

Официальной информации о новом главном тренере «Эвертона» все еще нет. Ранее сообщалось, что в предварительном списке нашлось место и двум специалист, напрямую связанными с главным соперником «ирисок» – «Ливерпуле».



Казалось, что это лишь спекуляции, дабы подогреть интерес к теме. И если о Стивене Джеррарде новой информации не появлялось, то вот в фигуре Рафаэля Бенитеса «Эвертон» заинтересовался, сообщает The Daily Telegraph.

Остается только ожидать, пойдет ли руководство «синих» на такой шаг. Ведь есть вопросы, как болельщики клуба отнесутся к назначению тренера, который привел «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов в 2005 году.

Напомним, что форвард «Эвертона» может следующий сезон провести в аренде в ПСЖ.