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«А можно себя назвать?» Неймар – об идеальном футболисте
Бразилец назвал качества, присущие настоящему топ-игроку
20 мая 17:37
Неймар / фото - Getty Images
Нападающий ПСЖ Неймар в интервью порталу Goal поделился мнением о том, какими качествами должен обладать идеальный футболист.
«О боже... идеальный игрок?! А можно назвать себя? Можно, хорошо.
Я думаю, он бы обладал физической подготовкой Роналду, эластичностью Ибрагимовича, игрой головой Рамоса, скоростью Мбаппе, левой ногой Месси, моей правой ногой, выбором позиции от Левандовски, отбором от Канте и креативностью в центре поле от Верратти».
Напомним, ПСЖ завоевал Кубок Франции.
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