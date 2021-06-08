ПСЖ заплатит 80 миллионов евро за Хакими
А он того стоит? ПСЖ готов отдать «Интеру» за Хакими 60 млн евро и нескольких игроков
Парижане всеми силами хотят подписать 22-летнего защитника
19:32
Ашраф Хакими / Фото - marca.comПСЖ не оставляет надежд провернуть трансфер защитника «Интера» Ашрафа Хакими.
Чемпион Италии намерен продать 22-летнего футболиста, и просят за него не менее 80 млн евро. Парижане хотят снизить цену.
Как сообщает Le10sport.com, ПСЖ готов заплатить 60 млн евро, а также включить в сделку одного или нескольких игроков. Их имена не называются.
Сам Ашраф Хакими договорился с парижанами о личных условиях и готов переехать в Лигу 1.
Марокканец помог «Интеру» стать чемпионом Италии. Он провел в минувшем сезоне 45 матчей, забив семь мячей и сделав 11 ассистов.
Сообщается, что зарплата игрока в ПСЖ будет составлять 8 миллионов евро в год.
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