А столько ждали… Финал прошлогоднего Кубка Испании пройдет без зрителей

Баскское дерби состоится в апреле

Фото: Marca

Финал Кубка Испании-2020 пройдет без болельщиков.

Матч между «Атлетиком» и «Сосьедадом» переносили много раз, так как команды хотели сыграть с полными трибунами.

Ожидалось, что эта игра станет первой, где испанские болельщики смог посетить игру при полностью заполненных трибунах. Впрочем, Испанию вновь накрыла волна коронавируса.

Из-за этого, матч пройдет без болельщиков, сообщает Marca. Игра состоится 3 апреля.

Отметим, что «Атлетик» сыграет в финале Кубка и по итогам этого сезона против «Барселоны».