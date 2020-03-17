Коке: «Футболисты «Атлетико» играли слишком медленно с «Челси»
А столько ждали… Финал прошлогоднего Кубка Испании пройдет без зрителей
Баскское дерби состоится в апреле
16:19
Фото: Marca
Финал Кубка Испании-2020 пройдет без болельщиков.
Матч между «Атлетиком» и «Сосьедадом» переносили много раз, так как команды хотели сыграть с полными трибунами.
Ожидалось, что эта игра станет первой, где испанские болельщики смог посетить игру при полностью заполненных трибунах. Впрочем, Испанию вновь накрыла волна коронавируса.
Из-за этого, матч пройдет без болельщиков, сообщает Marca. Игра состоится 3 апреля.
Отметим, что «Атлетик» сыграет в финале Кубка и по итогам этого сезона против «Барселоны».