А так можно было? «Динамо» выйдет на матч с «Бенфикой» в старом комплекте формы

Интересное решение менеджмента киевлян

Фото - ФК Динамо Киев

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» на выезде сыграет против «Бенфики». Встреча состоится уже сегодня, 8 декабря.

Примечательно, что на поле «Эштадиу Да Луш» команда выйдет в третьем черно-зеленом комплекте формы. Об этом сообщает Telegram-канал столичного клуба.

Отметим, что в сезоне-21/22 было представлено лишь два варианта экипировки – белый и синих. Третий вариант был показан в прошлой кампании.