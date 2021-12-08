Экс-хавбек «Динамо»: «Квартет с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» – не иначе, как группа смерти»
А так можно было? «Динамо» выйдет на матч с «Бенфикой» в старом комплекте формы
Интересное решение менеджмента киевлян
14:03
Фото - ФК Динамо Киев
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» на выезде сыграет против «Бенфики». Встреча состоится уже сегодня, 8 декабря.
Примечательно, что на поле «Эштадиу Да Луш» команда выйдет в третьем черно-зеленом комплекте формы. Об этом сообщает Telegram-канал столичного клуба.
Отметим, что в сезоне-21/22 было представлено лишь два варианта экипировки – белый и синих. Третий вариант был показан в прошлой кампании.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бенфика» – «Динамо». Начало – 22:00.
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