ПСЖ назвал сумасшедшую зарплату Погба, если он переедет на правах свободного агента во Францию
ПСЖ подписал соглашение с 18-летним голкипером из Мадагаскара
Игрок является воспитанником академии парижан
14:07
Матиас Рандриамами / Фото - en.psg.frПСЖ на своем официальном сайте объявил о подписании первого профессионального контракта с воспитанником команды Матиасом Рандриамами.
С 18-летним вратарем из Мадагаскара заключено соглашение сроком до 30 июня 2024 года.
Отметим, что Рандриамами выступает в системе французского гранда с 2016 года.
А тем временем ПСЖ не оставляет надежд подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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