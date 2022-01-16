С Нересом, но без Коноплянки, Кривцова и Соломона. «Шахтер» отправился на первый сбор
А вот и второй трансфер. К «Шахтеру» присоединился 17-летний бразильский защитник
«Горняки» подписали Тобиаса еще летом
Винисиус Тобиас / Фото: ФК Шахтер
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в своем Facebook сообщил, что к донецкой команде присоединился 17-летний крайний защитник «Интернасьоналя» Винисиус Тобиас.
«Дорогие друзья, к команде присоединился бразильский защитник Винисиус Тобиас. Это очень талантливый футболист, за которым мы наблюдали достаточно давно и летом достигли соглашения о переходе с ФК «Интернасьонал». Мы верим, что Винисиус будет расти, серьезно прогрессировать и принесет большую пользу «Шахтеру». Желаю успехов!»
Напомним, «Шахтер» объявил о подписании Тобиаса еще летом, но игрок должен был присоединиться к команде зимой, что, собственно, и случилось.
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