«Селтик» и «Мехелен» не могут договориться о будущем Шведа
Абада стал игроком «Селтика». Зимой он мог оказаться в «Динамо»
Израильтянин будет играть в Шотландии
Фото: Eurosport
Полузащитник «Маккаби» Петах-Тиква Лиэль Абада сменил клуб.
Он подписал контракт с «Селтиком». Договор рассчитан на пять лет, сообщает Sky Sports.
Шотландский клуб выиграл конкуренцию за 21-летнего футболиста у других европейских команд. Им интересовались клубы из Франции.
Зимой Адабу активно вело «Динамо», однако Лиэль отказался подписать контракт.
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